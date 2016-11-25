Дубль Алумона помог "Тамбову" крупно обыграть "Факел"

В матче 24-го тура первенства ФНЛ "Тамбов" одержал победу над "Факелом" - 4:0. В этой встрече нападающий Александр Алумона оформил дубль. Еще по голу в ворота воронежцев забили форварды Денис Дорожкин и Андрей Часовских.

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"Тамбов" - "Факел" - 4:0 (2:0)

Голы: Алумона, 4 (1:0). Алумона, 43 - с пенальти (2:0). Дорожкин, 58 (3:0). Часовских, 72 (4:0).

"Тамбов": Смирнов, Шляков, Рыбин, Столяренко, Шабанов, Чернышов (Дутов, 82), Сорокин, Трусевич (Запрудских, 88), Поярков, Дорожкин (Часовских, 66), Алумона (Тыняный, 79).

"Факел": Саутин, Багаев, Тихий, Бурнаш (Осипенко, 69), Иванов, Лукьянов, Трошечкин, Мурнин (Нагибин, 54), Бирюков (Мичуренков, 73), Болов, Альшин (Козлов, 56).

Предупреждения: Чернышов, 23. Трошечкин, 28. Альшин, 53. Иванов, 76.

Судья: Шадыханов (Москва).

25 ноября. Химки. Стадион "Родина". 300 зрителей.