Драка в матче "Тамбов" - "Чертаново"

В матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ между "Тамбовом" и "Чертаново" (2:2) произошла драка. Причиной послужил жесткий фол нападающего хозяев Сенина Себаи в отношении защитника гостей Дмитрия Редьковича.
В результате потасовки двое игроков тамбовчан были удалены с поля. В составе "Чертаново" трое футболистов получили желтые карточки.
Видео драки можно посмотреть здесь.
🔥🔥🔥 Ад на поле! После жестокого фола Себаи на Редьковиче началась драка стенка на стенку... В итоге - пауза минут на 7, листопад желтых и два удаления у тамбовчан. Поле покинули грубиян Себаи и драчун Чуперка 😡 pic.twitter.com/T08iu0yQpq– ФК "Чертаново" (@FCChertanovo) 8 сентября 2018 г.