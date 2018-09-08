Драка в матче "Тамбов" - "Чертаново"

🔥🔥🔥 Ад на поле! После жестокого фола Себаи на Редьковиче началась драка стенка на стенку... В итоге - пауза минут на 7, листопад желтых и два удаления у тамбовчан. Поле покинули грубиян Себаи и драчун Чуперка 😡 pic.twitter.com/T08iu0yQpq