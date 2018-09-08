22:47 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Драка в матче "Тамбов" - "Чертаново"

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В матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ между "Тамбовом" и "Чертаново" (2:2) произошла драка. Причиной послужил жесткий фол нападающего хозяев Сенина Себаи в отношении защитника гостей Дмитрия Редьковича

В результате потасовки двое игроков тамбовчан были удалены с поля. В составе "Чертаново" трое футболистов получили желтые карточки.

Видео драки можно посмотреть здесь.

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