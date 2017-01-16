18:26 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Драгун переведен в "Динамо-2"

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Полузащитник "Динамо" Станислав Драгун начнет подготовку ко второй части сезона с дублирующим составом бело-голубых, сообщает пресс-служба московского клуба. Отмечается, что белорусский игрок, который ранее выступал за основную команду, отправился с "Динамо-2" на подготовительный сбор в Крымск.

28-летний хавбек будет работать под руководством Дмитрия Хохлова. Во время проведения сбора запланированы три контрольных матча. Первый из них состоится 20 января – "Динамо-2" сыграет со второй командой "Краснодара", занимающей 9-е место в зоне "Юг" ПФЛ. Сбор в Крымске продлится до 31 января.

 

 

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12565

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