Драгун переведен в "Динамо-2"

Полузащитник "Динамо" Станислав Драгун начнет подготовку ко второй части сезона с дублирующим составом бело-голубых, сообщает пресс-служба московского клуба. Отмечается, что белорусский игрок, который ранее выступал за основную команду, отправился с "Динамо-2" на подготовительный сбор в Крымск.

28-летний хавбек будет работать под руководством Дмитрия Хохлова. Во время проведения сбора запланированы три контрольных матча. Первый из них состоится 20 января – "Динамо-2" сыграет со второй командой "Краснодара", занимающей 9-е место в зоне "Юг" ПФЛ. Сбор в Крымске продлится до 31 января.