Довбня и Никифоров продлили контракты со "СКА-Хабаровском"

Вратарь Александр Довбня и нападающий Владислав Никифоров заключили новые контракты со "СКА-Хабаровском". Как сообщает пресс-служба клуба, следующий сезон будет вторым для голкипера в составе хабаровского клуба и уже одиннадцатым для форварда.
В минувшем сезоне Довбня сыграл в 18 матчах ФНЛ и пропустил 11 мячей, отразив также 2 пенальти, а Никифоров забил 3 гола в 31 матче.
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http://fcska.ru/media/news/aleksandr-dovbnya-i-vladislav-nikiforov-prodolzhat-kareru-v-fk-ska-khabarovsk/