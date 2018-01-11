Долги в "Кубани" составляют от 3 до 7 месяцев

Как стало известно "СЭ", задолженности "Кубани" перед игроками основы составляют 3 месяца. Последние выплаты, которые состоялись несколько дней назад, были сделаны за сентябрь.

Однако штатным сотрудникам клуба нет выплат гораздо дольше – до семи месяцев. В настоящее время ведется постепенное погашение долгов.

Напомним, "Кубань" после 25 туров занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего "Енисея" на 24 очка.