15:05 29 января | ФУТБОЛ — ФНЛ

Долги перед игроками "Мордовии" начнут выплачивать с понедельника

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Министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев заявил, что задолженности перед футболистами "Мордовии" начнут погашаться с начала следующей недели. Он добавил, что в данное время завершается аудит всех расходов клуба. Ранее игроки команды поставили ультиматум, что они не начнут тренироваться, пока долги не будут выплачены.

– Аудит всех расходов мы завершаем, – приводит "Р-Спорт" слова Киреева. – Начинаем выплачивать задолженности перед ребятами. Да, команда не тренируется, но на следующей неделе соберем ребят. С понедельника мы начинаем расплачиваться. Это согласовано с главой республики, и с понедельника мы приглашаем к тренировкам команду.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170127/1115471531.html

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