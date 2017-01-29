Долги перед игроками "Мордовии" начнут выплачивать с понедельника

Министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев заявил, что задолженности перед футболистами "Мордовии" начнут погашаться с начала следующей недели. Он добавил, что в данное время завершается аудит всех расходов клуба. Ранее игроки команды поставили ультиматум, что они не начнут тренироваться, пока долги не будут выплачены.

– Аудит всех расходов мы завершаем, – приводит "Р-Спорт" слова Киреева. – Начинаем выплачивать задолженности перед ребятами. Да, команда не тренируется, но на следующей неделе соберем ребят. С понедельника мы начинаем расплачиваться. Это согласовано с главой республики, и с понедельника мы приглашаем к тренировкам команду.