Долги "Луча" составляют 400 миллионов рублей

Долги "Луча" перед игроками, сотрудниками клуба и кредиторами на сегодняшний день составляют порядка 400 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация, что клуб Олимп-ФНЛ может прекратить свое существование.

"Допущенные прежним руководством в период с 2012 по 2017 год финансовые злоупотребления ставят клуб на грань банкротства в связи с нарастающими за счет пени долгами по налоговым платежам. Общий объем текущей задолженности составляет 384 миллионов рублей. Помимо этого, прежнее руководство клуба оказалось неспособно отчитаться за полученную субсидию из краевого бюджета в размере 65 миллионов рублей. Отсутствие отчетных документов фактически означает нецелевое расходование бюджетных средств и влечет за собой правовые последствия для клуба, вплоть до возбуждения уголовных дел", - сообщили в пресс-службе.

Также было отмечено, что данная ситуация фактически лишает возможности использовать денежные средства на развитие футбольного клуба и реконструкцию спортивной инфраструктуры. Спасти же клуб могут администрация Приморского края и ОАО "Терминал Астафьева", которые с ноября 2017 года ведут работу по выводу "Луча" из кризиса. Общий объем инвестиций со стороны компании составил более 300 миллионов рублей.

На данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 35 очков в 24 матчах.