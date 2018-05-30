Долг "Кубани" перед главой Федерации гандбола России - 250 миллионов рублей

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что долг футбольной "Кубани" перед ним составляет 250 миллионов рублей. Ранее стало известно, что "Кубань" не получила лицензии на участие в ФНЛ. По данным сайта болельщиков клуба, клуб с 90-летней историей будет объявлен банкротом и прекратит свое существование.

- Накопленный долг футбольного клуба "Кубань" - 250 млн рублей, в этом пуле кредиторов столько моих личных денег, - цитирует ТАСС Шишкарева. - Я бы добавил своих, плюс еще кто-то, и мы могли бы строить. Мы нашли место рядом со стадионом "Краснодар", проект может обойтись в 10-12 миллионов евро.