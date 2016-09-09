Долг "Динамо" составляет 75 миллионов евро?

"Динамо" имеет задолженность порядка 75 миллионов евро перед структурами, подконтрольными бизнесмену Борису Ротенбергу, информирует ТАСС. Будучи президентом бело-голубых, он финансировал клуб займами. Также отмечается, что дефицит бюджета "Динамо" на 2016 год составляет свыше 3 миллиардов рублей.

Ротенберг являлся президентом "Динамо" ровно два года - с 17 июля 2013 по 17 июля 2015 года.

УЕФА в июне 2015 года отстранил "Динамо" от участия в Лиге Европы сезона-2015/16 за нарушение правил финансового fair play. Убытки клуба в период с 2012 по 2014 год составили 302 миллиона евро, а, согласно правилам УЕФА, совокупный убыток за три года не должен был превышать 45 миллионов.

В 2009 году 74 процента акций "Динамо" приобрел банк ВТБ. После исключения клуба из еврокубков было объявлено о запуске процесса передачи контрольного пакета акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо". Как ранее сообщил зампред банка ВТБ Василий Титов, банк продолжит финансирование клуба, но оно будет минимальным, а сделка по передаче акций ВФСО "Динамо" должна быть завершена до конца года.