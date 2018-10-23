До конца года "Томь" должна полностью погасить долги перед игроками

Генеральный директор "Томи" Татьяна Смирнова сообщила, что клуб планирует до конца года погасить задолженности по зарплате перед футболистами. По ее словам, в ближайшее время произойдет выплата.

Ранее в октябре футболист "Томи" Илья Кухарчук заявил, что долги клуба по зарплате составляют четыре месяца, а задолженность по премиальным – с прошлого сезона.

- В ближайшее время будут выделены деньги на погашение долгов по одной зарплате. По плану, до конца года должны полностью погасить задолженности перед футболистами нынешнего состава "Томи" и бывшими игроками, - цитирует "РИА Новости" Смирнову.