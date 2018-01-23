До 31 января "Кубань" должна обосновать, почему не будет платить Петреску

Николай Пырнеу, агент Дана Петреску, рассказал, что до 31 января в вопросе о выплате "Кубанью" долгов по зарплате румынскому специалисту взята пауза. Напомним, 17 января краснодарцы отправили в РФС постановление суда, который запретил клубу расплачиваться по долгам с субъектами футбола, в том числе и с Петреску. Сторона тренера в свою очередь требует снять с желто-зеленых очки за многочисленные задержки и переносы платежей.

– РФС прислал нам уведомление о том, что "Кубани" дано время до 31 января. За этот срок клуб должен объяснить, что значит это постановление суда, почему он не должен расплачиваться по долгам, – сказал Пырнеу. – Насколько оно правомерно? В моем понимании этот вердикт суда вообще противоречит всем законам ФИФА и УЕФА.

– То есть вы ждете до 31 января?

– Да. Ждем позиции РФС. Дальше уже будем думать, какие меры предпринять.

– "Кубань" с вами связывалась за последнее время?

– Нет. Никаких сигналов не было. Причем у меня есть люди в их кругах. И они говорят, что в "Кубани" уверены, что сухими выйдут из воды – то есть не будут платить Петреску, и с них очки не снимут. Ну, поживем-увидим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Кубань" опять обманула Петреску. Тренер требует снять с команды очки