До 31 января "Кубань" должна обосновать, почему не будет платить Петреску

Николай Пырнеу, агент Дана Петреску, рассказал, что до 31 января в вопросе о выплате "Кубанью" долгов по зарплате румынскому специалисту взята пауза. Напомним, 17 января краснодарцы отправили в РФС постановление суда, который запретил клубу расплачиваться по долгам с субъектами футбола, в том числе и с Петреску. Сторона тренера в свою очередь требует снять с желто-зеленых очки за многочисленные задержки и переносы платежей.
– РФС прислал нам уведомление о том, что "Кубани" дано время до 31 января. За этот срок клуб должен объяснить, что значит это постановление суда, почему он не должен расплачиваться по долгам, – сказал Пырнеу. – Насколько оно правомерно? В моем понимании этот вердикт суда вообще противоречит всем законам ФИФА и УЕФА.
– То есть вы ждете до 31 января?
– Да. Ждем позиции РФС. Дальше уже будем думать, какие меры предпринять.
– "Кубань" с вами связывалась за последнее время?
– Нет. Никаких сигналов не было. Причем у меня есть люди в их кругах. И они говорят, что в "Кубани" уверены, что сухими выйдут из воды – то есть не будут платить Петреску, и с них очки не снимут. Ну, поживем-увидим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
"Кубань" опять обманула Петреску. Тренер требует снять с команды очки
Samarec
Всё бы ничего, только указанное определение до настоящего времени не вступило в законную силу и ссылаться на него в настоящее время неправомерно. До вступления в сулу это не более чем бумага. Кроме того, в самом тексте определения расписано, что касается оно субъектов футбола, долги перед которыми относятся к третьей очереди погашения (коммерческие и некоммерческие организации). Долги же перед Петреску и иными сотрудниками относятся ко второй очереди и на их взыскание суд не накладывал обеспечительные меры, более того, ранее в их наложении отказывал. Поэтому у РФС нет оснований не снимать очки с Кубани на настоящий момент времени.
12:27
баламошка
Кубань это какая-то ОПГ "Ромашка".
12:16