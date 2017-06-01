Дмитрий Шляхтин: "В Самаре хорошо относятся к Тихонову"

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин рассказал "СЭ" о назначении на должность главного тренера Андрея Тихонова.

– Почему "Крылья Советов" остановились на Тихонове?

– Было несколько кандидатур. Андрей более трех лет учился на тренера, работал в "Краснодаре", показал хороший результат в "Енисее". Выбор был коллегиальным, непосредственное участие принимал губернатор области. К тому же Тихонов дважды играл за Самару, здесь к нему хорошо относятся.

– Сам Тихонов сразу согласился?

– Когда "Крылья" вылетели из премьер-лиги, серьезно занялись вопросом по приглашению нового тренера. Определили список кандидатов, дважды обсуждали их у губернатора. И на третьей встрече сделали выбор в пользу Тихонова, в два часа ночи. (Сергей АСТАХОВ)

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