Дмитрий Шляхтин: "В регионе созданы все условия, для возвращения "Крыльев" в РФПЛ"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин отметил, что регион помогает команда вернуться в премьер-лигу. Также руководитель заявил, что клуб может усилиться несколькими игроками до закрытия трансферного окна.

– В межсезонье руководство клуба совместно с главным тренером "Крыльев" Андреем Валерьевичем Тихоновым активно поработали в части формирования состава, – цитирует официальный сайт "Крыльев" Шляхтина. – "Крылья" сильно обновились, пришли новые футболисты, у нас новый тренерский штаб. Времени на подготовку было немного, поэтому команда выстраивает свою игру уже по ходу сезона. Тем не менее, после 7 туров наша команда идет на первом месте, важно лидирующие позиции сохранить и укрепить их.

Очевидно, что пока "Крылья" играют не на 100 процентов, команде есть, где прибавлять, это и главный тренер видит. Уверен, постепенно команда будет прогрессировать. "Крылья" получают всестороннюю поддержку от региона, команде созданы все необходимые условия для решения задачи по возвращению в премьер-лигу.

Что касается селекции, то работа продолжается. Руководство клуба совместно с тренерским штабом анализирует ситуацию по составу, смотрим, какие позиции требуют укрепления. Определенные кандидатуры у нас есть. Не исключено, что один-два новых игрока до закрытия трансферного окна в "Крыльях" появится.