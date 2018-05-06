Дмитрий Шляхтин: "Руководитель региона приложит все усилия, чтобы "Крылья" достойно выступали в РФПЛ"

Член совета директоров "Крыльев Советов" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин выразил уверенность, что правительство региона окажет помощь клубу для успешного выступления в премьер-лиге. Сегодня самарцы оформили возвращение в РФПЛ, победив "Кубань" в 37-м туре ФНЛ (1:0). Игра состоялась на стадионе чемпионата мира-2018 "Самара Арена".

- Руководитель региона все понимает, он хорошо знает профессиональный спорт. Уверен, что он приложит все усилия для того, чтобы "Крылья Советов" достойно и успешно выступали в премьер-лиге, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Сегодняшний матч посетило 42 тысячи болельщиков, была сумасшедшая атмосфера, это говорит о том, что Самаре нужен футбол, нужна команда премьер-лиги. Думаю, что сегодня в Самарской области будет праздник. Хочу сказать огромное спасибо самарским болельщикам за то, что они помогли команде решить самую главную задачу - вернуться в элиту российского футбола.

Команда провела тяжелейший сезон. Удалось добиться успеха благодаря полной самоотдаче и классу, за что хочу сказать им спасибо. Теперь самое главное - достойно играть в премьер-лиге, чтобы зритель ходил. Тогда арена несомненно будет заполняться.