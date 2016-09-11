Дмитрий Парфенов: "Зенит-2" уже радуется ничьей с "Тосно", и это меня радует!"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов выразил разочарование итогом матча 12-го тура первенства ФНЛ с "Зенитом-2" (1:1). При этом специалист не стал критиковать Александра Кутьина, не реализовавшего на 70-й минуте пенальти, передает корреспондент "СЭ" Татьяной КОПЫЛОВА.

– Игра получилась плотная, агрессивная с двух сторон, – начал Парфенов. – Но это в принципе и понятно, потому что настрой был запредельный у обеих команд, все хотели победить. От этого и качество уходило на второй план. Спешка, мешали друг другу показывать хороший футбол...

– Почему Кутьин пошел бить пенальти?

– У нас нет штатных пенальтистов, ребята на поле сами все решают, все на их откуп. Но за этот откуп надо и отвечать. Пенальти – это вообще лотерея, сложно что-то говорить. Когда вратарь отражает удар, он всегда молодец.

– Радимов сказал, что для "Тосно" "Зенит-2" – неудобный соперник. Это так?

– Об этом говорит статистика. Но меня радует, что "Зенит-2" уже радуется ничьей с нами, это уже огромный шаг вперед. Вообще чувствуется в этом сезоне другое отношение соперника, другая мотивация в матчах с нами. Сегодня я расстроен, думаю, игра была в наших руках.