Дмитрий Парфенов: "Тосно" действовал упрощенно в матче с "Балтикой"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 29-го тура ФНЛ против "Балтики" (2:0) посетовал на качество поля в Калининграде. Специалист подчеркнул, что его подопечные отдали все силы в минувшей встрече.

– Если бы поле было лучше, получилась бы другая игра, – цитирует пресс-служба ФНЛ Парфенова. – Мы действовали упрощенно. Первый тайм получился равным. А во втором мы прибавили и выиграли. Ребята отдали все силы. Будем двигаться дальше.