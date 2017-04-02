09:18 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дмитрий Парфенов: "Тосно" действовал упрощенно в матче с "Балтикой"

0
0
0
0

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 29-го тура ФНЛ против "Балтики" (2:0) посетовал на качество поля в Калининграде. Специалист подчеркнул, что его подопечные отдали все силы в минувшей встрече.

– Если бы поле было лучше, получилась бы другая игра, – цитирует пресс-служба ФНЛ Парфенова. – Мы действовали упрощенно. Первый тайм получился равным. А во втором мы прибавили и выиграли. Ребята отдали все силы. Будем двигаться дальше.

Дополнительная информация

http://1fnl.ru/champioship/results/484/486/497/3028/#tab=game-press

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...