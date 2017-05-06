Дмитрий Парфенов: "Теперь можно обсудить планы "Тосно" на следующий сезон"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 35-го тура ФНЛ против "Нефтехимика" (2:0) поблагодарил футболистов, руководство и болельщиков после выхода команды в премьер-лигу. Отметим, что команда, основанная в 2013 году, впервые в своей истории выступит в высшем дивизионе страны.

– Ну, комментарий по матчу будет короткий, – цитирует официальный сайт ФНЛ Парфенова. – Ребят хочется поблагодарить, руководство, болельщиков. Мы одной семьей двигались к этой цели, мы пришли, но пока осознание еще не пришло, хотя сделали дело, но проблем с этим, думается, не будет.

– Позвольте поздравить вас с выходом в премьер-лигу, какие планы в связи с этим?

– Спасибо за поздравления! Сейчас я вам никаких планов не скажу, все руководство ожидало, когда это официально произойдет, вот случилось и теперь можно уже и обсуждать в самое ближайшее время.

Не простой путь у нас получился, а простых и не бывает. Рад, что сегодня дожали, можно сказать, и досрочно вышли.

– Почему в первом тайме не удалось сразу решить вопрос о победителе?

– Ну, во-первых, соперник, это раз, а во-вторых, это поле – такого газона я не видел… мне просто ребят жалко, и болельщиков, которые приходят увидеть футбол, а тут борьба.

– Будет ли мотивация у игроков в дальнейших матчах, после того, как задача выполнена?

– Думаю, что проблем с этим не будет, тем более что сейчас давления никого нет. У нас целая группа игроков, которая соскучилась по футболу, имевшая мало игрового времени, ввиду травм и различных обстоятельств.

– Легко ли вам удалось переиграть сегодня "Нефтехимик"?

– Легко не удалось, вы сами сказали про первый там. Организованная команда, сражалась до конца, но мне кажется, что такая игра, она до гола. Мы забили первыми, второй тайм переиграли и выиграли 2:0.

Лица "Тосно". От женщины-президента до Милевского //

Парфенов продолжит работу на посту главного тренера "Тосно" //

"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде //

Видео дня: "Тосно" празднует выход в премьер-лигу