Дмитрий Парфенов: "По игре "Кубань" находится не на своем месте"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после игры 22-го тура ФНЛ против "Кубани" (0:0) отметил непростые погодные условия. Также специалист поблагодарил свою команду за самоотдачу.

– Хочу поблагодарить работников стадиона, которое привели в порядок поле и трибуны, – сказал для клубной пресс-службы Парфенов. – Вчера приехали на предыгровую тренировку... Было страшновато, но работники стадиона все успели, молодцы!

Что не получилось? Забить мяч, хотя было достаточно голевых эпизодов. Плохая погода при небольшой нехватке исполнительского мастерства и везения... Сыграли надежно в обороне, но стандарты в такую погоду опасны в исполнении любого соперника. Это позволяло командам создавать эпизоды.

По качеству игры "Кубань" находится не на своем месте. Я же буду смотреть за собой и своими ребятами, которых хочу поблагодарить за самоотдачу. Они переживают, что не выиграли, но ничья – это тоже небольшой шаг, и мы его сделали.