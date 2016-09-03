Дмитрий Парфенов: "Милевский? Еще в состав попасть же надо"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после игры 11-го тура ФНЛ с "Балтикой" (4:1) выразил удовлетворение в связи с тем, что его подопечные выполнили установку тренерского штаба. Отвечая на вопрос об участии нового нападающего команды Артема Милевского в следующем туре, Парфенов заметил, что украинцу необходимо набрать форму.

– Поздравляю всех с победой, – приводит клубная пресс-служба слова Парфенова. – Хочу поблагодарить футболистов за игру, у нас многое получалось, мы забили красивые мячи. Радует, что команда услышала установку тренерского штаба. Задача на сезон? Та же: побеждать в каждом матче, готовиться от игры к игре. Легких встреч не бывает. Несмотря на счет сегодняшней встречи, она получилась непростой.

Сыграет ли в следующем туре Артем Милевский? Ему необходимо набрать кондиции. Еще в состав же попасть надо.