21:42 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дмитрий Парфенов: "Милевский? Еще в состав попасть же надо"

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Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после игры 11-го тура ФНЛ с "Балтикой" (4:1) выразил удовлетворение в связи с тем, что его подопечные выполнили установку тренерского штаба. Отвечая на вопрос об участии нового нападающего команды Артема Милевского в следующем туре, Парфенов заметил, что украинцу необходимо набрать форму.

– Поздравляю всех с победой, – приводит клубная пресс-служба слова Парфенова. – Хочу поблагодарить футболистов за игру, у нас многое получалось, мы забили красивые мячи. Радует, что команда услышала установку тренерского штаба. Задача на сезон? Та же: побеждать в каждом матче, готовиться от игры к игре. Легких встреч не бывает. Несмотря на счет сегодняшней встречи, она получилась непростой.

Сыграет ли в следующем туре Артем Милевский? Ему необходимо набрать кондиции. Еще в состав же попасть надо.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=G4M7MF8Bq4M

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Зашить его надо. Зашить в мешок и сбросить с самой высокой скалы. А если серьёзно - пусть снова станет звездой. Хотя кто в это верит? Уверен, что и сам Артёмка уже не верит. Успехов парню в жизни. Пусть бросит пить и напишет книгу о вреде спиртоедства.

21:56

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