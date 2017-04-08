21:08 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дмитрий Парфенов: "Когда мы боролись за чемпионство, "Зенита" и рядом не было"

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Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча против "Зенита-2" (4:1) отметил, что его команде помогли победить болельщики, пришедшие на стадион в Великом Новгороде. По его словам, этот поединок не был для него принципиальным, несмотря на то, что он играл за "Спартак".

- Спасибо болельщикам за поддержку, - приводит пресс-служба "Тосно" слова Парфенова. - Это действительно наш 12-й игрок. Радует, что использовали моменты. Хочу поблагодарить за игру. С победой. 

Принципиален ли этот матч? Для меня луюбой матч принципиальный. Причем здесь то, что я был игроком "Спартака"? Когда мы боролись за чемпионство в мое время, тогда "Зенита" даже рядом не было.

Дополнительная информация

http://fctosno.ru/news.php?readmore=2697

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КОММЕНТАРИИ (1)
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krabovyj

Его и сейчас нет !

21:44

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