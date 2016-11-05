Дмитрий Парфенов: "Как отметили день рождения Дугалича? Перед матчем выпили ящик шампанского и вышли играть"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после игры 20-го тура ФНЛ против "Сибири" (3:0) отметил, что в начале встречи команда допускала много ошибок. Также специалист подчеркнул, что дорожит каждым из своих подопечных.

– В первом тайме допустили много ошибок из-за огромного желания забить мяч, – цитирует пресс-служба ФНЛ Парфенова. – После перерыва успокоились, ребята правильно сыграли, выполнили, что от них требовалось, и забили голы. Огромная заслуга и наших болельщиков, которые в такую погоду поддержали команду. Мы ими дорожим. Благодарю ребят за выполненную установку. Мы дали сыграть нескольким футболистам, которые редко выходили в стартовом составе. Очень ценим своих футболистов, каждого из которых считаем лучшим.

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