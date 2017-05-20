Дмитрий Парфенов: "Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 38-го тура ФНЛ против "Химок" (3:1) отметил, что при счете 2:0 команда начала мысленно отправляться в отпуск. Ранее "Тосно" гарантировал себе вторую строчку в ФНЛ и место в премьер-лиге на следующий сезон.

– Игра получилась – как весь сезон, – цитирует пресс-служба ФНЛ Парфенова. – Сражались, отдавали душу и силы. Разве что, поведя 2:0, уже подготовили чемоданы и мысленно отправились в отпуск. Хотя ясно было, что соперник будет прибавлять. Хорошо, что сумели собраться и забили третий мяч. Конечно, у нас получилось немного скомканной подготовка к этому матчу – за неделю провели по сути одну полноценную тренировку. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!