Дмитрий Парфенов: "Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 38-го тура ФНЛ против "Химок" (3:1) отметил, что при счете 2:0 команда начала мысленно отправляться в отпуск. Ранее "Тосно" гарантировал себе вторую строчку в ФНЛ и место в премьер-лиге на следующий сезон.
– Игра получилась – как весь сезон, – цитирует пресс-служба ФНЛ Парфенова. – Сражались, отдавали душу и силы. Разве что, поведя 2:0, уже подготовили чемоданы и мысленно отправились в отпуск. Хотя ясно было, что соперник будет прибавлять. Хорошо, что сумели собраться и забили третий мяч. Конечно, у нас получилось немного скомканной подготовка к этому матчу – за неделю провели по сути одну полноценную тренировку. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!
Дополнительная информация
http://1fnl.ru/champioship/results/484/486/506/3117/#tab=game-press
Duckhunter68
Есть вопрос, Дмитрий: а зачем в РФПЛ нужна эта помойка из Ленобласти?! Ответьте, пожалуйста, если Вы не конченый балабол...
20:54
баламошка
Полиглот, молодец.
20:26