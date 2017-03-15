17:07 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дмитрий Назаров посетит матч "Спартак-2" – "Динамо"

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Народный артист России Дмитрий Назаров посетит матч 27-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2""Динамо". Встреча пройдет 19 марта на "Открытие Арене".

– Да, этот поединок состоится в рамках турнира ФНЛ, а не премьер-лиги, – приводит официальная страница "Спартака" в "Вконтакте" слова артиста. – И пусть динамовцам будет противостоять наша вторая команда – это все равно настоящее дерби! Для молодых спартаковцев воскресная встреча на "Открытие Арене" – серьезное испытание. Ведь им предстоит встретиться лицом к лицу с лидером турнира.

К слову, если бело-голубые сохранят свои позиции до финишной черты, то в следующем сезоне их ожидает матч с нашей главной командой. Так что ближайшая игра на "Открытие Арене" для динамовцев – репетиция перед будущими встречами с основой "Спартака". Ну а тем ребятам, которые в воскресенье выйдут в красно-белых футболках, пожелаю как можно скорее проявить себя, дабы сыграть против того же "Динамо" в турнире премьер-лиги.

 
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Материалы REN-TV

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