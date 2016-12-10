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Дмитрий Хохлов: "В "Динамо" проводились постоянные медицинские обследования. Не стоит верить всему, что публикуется в докладе Макларена"

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Экс-главный тренер молодежной команды "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что не стоит верить независимому эксперту ВАДА Ричарду Макларену, который накануне опубликовал вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В частности, в нем утверждается, что в крови футболиста бело-голубых в 2014 году было обнаружено большое количество марихуаны. Предположительно, это может быть Павел Соломатин.

– В докладе Макларена утверждается, что у игрока молодежки "Динамо" была найдена в крови марихуана. Вам известно что-то об этом?

– В нашей команде проводились постоянные медицинские обследования, никаких проблем никогда не было. Не думаю, что стоит верить всему тому, что публикуется в докладе Макларена. Бредовые обвинения направлены против России. (Сергей АСТАХОВ)

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В "Динамо" не комментируют информацию об игроке, употреблявшем марихуану

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