Дмитрий Хохлов: "Не понимаю, откуда появилась информация о моем возвращении в "Динамо"

Бывший полузащитник "Динамо" Дмитрий Хохлов не подтвердил информацию о своем возвращении в клуб. По данным "СЭ", 40-летний специалист может занять пост советника генерального директора бело-голубых.

- Не понимаю, откуда появилась информация о моем возвращении в "Динамо". Мне сказать по этому поводу нечего, - отметил Хохлов. (Сергей АСТАХОВ)

После завершения карьеры он трудился в структуре бело-голубых с 2011 по 2015 год. В начале сезона-2012/13 он на протяжении двух недель трудился исполняющим обязанности наставника первой команды. С 2012 по 2015 год Хохлов возглавлял динамовскую молодежку и дважды выиграл с ней первенство молодежных команд премьер-лиги.

В начале прошлого сезона специалист возглавил "Кубань", но через три месяца был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. "Динамо" в текущем сезоне лидирует в первенстве России в ФНЛ.