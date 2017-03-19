Дмитрий Гунько: "Жаль, что потеряли очки. Мы настраивались на победу"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после ничьей с "Динамо" (1:1) в домашнем матче 27-го тура ФНЛ подчеркнул, что команда настраивалась на победу. По словам Гунько, его команда была лучше соперника.

– К сожалению, потеряли очки. Мы настраивались на победу. Получилось два разных тайма. В первом не удалось создать голевые моменты. Не получалось выйти со своей половины поля, поскольку соперник обладает квалифицированными футболистами. Во второй половине перестроились и создали больше голевых эпизодов. На мой взгляд, мы были лучше "Динамо". Пропустили обидный гол после розыгрыша углового.

– Как оцените двух новичков – Нимели и Самбу?

– Силванус уже поиграл за молодежную команду, Идриса же впервые вышел в составе "Спартака-2". Сыграли оба достаточно неплохо. Наша задача подготовить их для первой команды.

– После удаления Кутина игроки сами активизировались или это вы подсказали?

– Мы перешли на немного другую тактику, не стали выпускать четвертого защитника. При такой поддержке болельщиков ни один футболист не имел права останавливаться. Благодарен ребятам, что вытащили эту игру.

– Давыдов допустил сегодня очень много брака.

– Конечно, хотелось бы, чтобы игроки как можно меньше ошибались, но считаю неправильным судить нападающего по проценту брака. Тем более, что он сделал сразу несколько положительных действий. (Ярослав СУСОВ)