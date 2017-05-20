Дмитрий Гунько: "Задачи "Спартака" становятся все серьезнее, поэтому требования к "Спартаку-2" повышаются"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 38-го тура ФНЛ против "Сибири" (1:2) допустил, что на итоговом результате сказалось качество поля. Специалист назвал полузащитника Евгения Чеботару ключевым игроком "Сибири".

– К сожалению, во втором тайме мы не сумели сохранить счет, который устраивал нас и позволял занять четвертое место, – цитирует клубная пресс-служба Гунько. – Команда не имеет турнирных задач, но все наши ребята – настоящие спортсмены, все хотели подняться в турнирной таблице как можно выше. Понятно, что "Сибирь" была предельно мотивирована. Но и спартаковцы сегодня бились. Возможно, на итоговом результате сказалось качество поля, не позволявшее играть в футбол, который мы любим.

– Кто из соперников доставил вам больше всего проблем?

– Ключевой футболист "Сибири" – опытный Чеботару. Вся игра идет через него. Неплохо сыграл Вотинов. Мы, разумеется, готовились к матчу и хорошо знали, как они будут действовать. Но одно дело – знать, а другое – успешно противостоять.

– Вы будете рекомендовать кого-то из своих игроков главной команде?

– Надеемся, что проделанная нами работа принесет плоды, и кому-то из ребят будет предоставлен шанс готовиться с первой командой. Состоится обсуждение кандидатур, и рекомендации с нашей стороны будут. При этом мы хорошо понимаем, что задачи главного "Спартака" становятся все серьезнее, а значит, и требования к игрокам постоянно повышаются.