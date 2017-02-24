Дмитрий Гунько: "Задачи, которые ставил "Спартак-2" на Кубок ФНЛ, выполнены"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько считает, что его команда выполнила задачи, поставленные на Кубок ФНЛ. Вчера красно-белые проиграли "Шиннику" в матче за 11-е место (0:2). Также он отметил новичокв, появившихся в команде этой зимой.

– Я не думаю, что о Кубке ФНЛ можно сейчас говорить что-то конкретное, - цитирует Bobsoccer Гунько. - Те задачи, которые ставили, мы выполнили. Нам важно было наиграть различные схемы, дать возможность почувствовать новым молодым футболистам уровень соперников из этой лиги. Работали над функциональной подготовкой в условиях высокого сопротивления в турнире, потому что в соревнованиях подобного рода участвуют команды с высокой мотивацией.

– В нынешнем составе "Спартака-2" в течение зимней паузы можно было увидеть немало новых футболистов из молодежного состава. Вы довольны тем, как они выглядели на сборах?

– Кто-то порадовал больше, кто-то порадовал меньше, но в целом есть удовлетворение от той совместной работы, которая была проведена.

– В клубе появилась группа 18-19 летних темнокожих игроков: Сакала, Самбу, Нимели, Зепатта. Видимо, это пополнение будет проходить и через "Спартак-2"?

– Нимели уже играл за нашу команду. По поводу остальных… Насколько известно, заявка молодежного состава и "Спартака-2" сквозная, так что придет время, будем о чем-то говорить конкретно.