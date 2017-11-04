Дмитрий Гунько: "Вы думаете, футболисты не хотят занять первое место?!"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после разгромного поражения от "Тамбова" (0:3) в 21-м туре первенства ФНЛ не согласился с тем, что команде не хватает турнирной мотивации. Он считает, что каждый футболист хочет выиграть первенство.

– После матча Георгий Ярцев сказал, что "Спартаку-2", вероятно, не хватает именно турнирных задач для прогресса. Вы согласны с таким мнением?

– Нет. Вы думаете, футболисты не хотят занять первое место?! Пусть мы не можем выйти в РФПЛ, но любой игрок всегда желает побеждать и идти как можно выше в таблице. А сегодня у нас была ключевая игра, потому что расстояние до "Тамбова" составляло всего три очка.

– Талалаев сказал, что завидует вам, когда смотрит на игру Пантелеева. Что можете сказать про этого футболиста?

– Владислав прогрессирует с каждой игрой. Движется в нужном направлении. И это замечено не только извне, но и внутри клуба. (Михаил ГОНЧАРОВ)