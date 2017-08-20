Дмитрий Гунько: "Уровень Кутепова? Человек вызывается в сборную России!"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча чемпионата ФНЛ против "Ротора" (2:2) отметил, что у его подопечных не было недооценки соперника. Также специалист считает, что защитник Илья Кутепов провел встречу на своем уровне.

– Второй тайм провели гораздо лучше, особенно концовку матча, – сказал Гунько. – Дважды отыгрывались итог – 2:2 и два мяча, пропущенных со стандартов. Кутепов получил игровое время, что очень важно для него и для клуба. Он сыграл на своем уровне.

– Не видите его ошибки в первом голе?

– Все ошибки мы разбираем внутри команды. Естественно, это будет сделано.

– Уровень Кутепова – чемпионат России или первенство ФНЛ?

– Это игрок, который вызывается в национальную сборную.

– Не думаете, что была недооценка соперника?

– Не думаю. Мы долго раскачивались. (Ярослав СУСОВ)