Дмитрий Гунько: "Спартаку-2" не удалось создать опасных моментов в игре с "Волгарем"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матче 30-го тура ФНЛ против "Волгаря" (0:0) подчеркнул, что первый тайм развивался не так, как ожидала его команда. Специалист отметил мотивацию клуба из Астрахани.

– В первом тайме события развивались не так, как мы предполагали, – цитирует пресс-служба ФНЛ Гунько. – "Волгарь" был предельно мотивирован и играл достаточно агрессивно, поэтому наши ребята вынуждены были большую часть времени обороняться.

В перерыве мы внесли коррективы. И во втором тайме сумели перевести игру на чужую половину поля. Тем не менее, опасных моментов, к сожалению, нам создать не удалось. За исключением ударов со стандартных положений. Поэтому встреча завершилась со счетом 0:0.