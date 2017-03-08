Дмитрий Гунько: "Спартаку-2" не хватило реализации моментов"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 25-го тура ФНЛ против "Тюмени" (1:1) отметил, что ожидал сложной игру. По его словам, команда не смогла выиграть поединок из-за плохой реализации моментов.

– Мы ожидали достаточно сложную игру, - приводит пресс-служба ФНЛ слова Гунько. - Создали достаточное количество моментов, чтобы взять три очка, но подвела реализация.

– Было мало замен. Вы остались довольны своими футболистами?

– Да, план на игру был выполнен. Физическим состоянием футболистов я доволен. Давление на ворота не снижалось.

– Изучали "Тюмень" по игре в первом круге или тем матчам, что сибиряки провели на Кипре во время сбора?

– Смотрели и летний матч, и зимние. У хозяев стабильный состав и поставленная игра с достаточно понятным рисунком.

– Когда вы последний раз были в Тюмени?

– 16 лет назад меня приглашали сюда на просмотр. Но в итоге 2001 год я провел в другой команде. С того времени здесь все изменилось. Приятно удивил город и стадион. Здесь должен быть футбол.