Дмитрий Гунько: "Спартаку-2" не хватило агрессии в атаке и мужика на поле"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после разгромного поражения от "Тамбова" (0:3) в 21-м туре первенства ФНЛ признался, что у красно-белых проблемы со стандартами у своих ворот. Он отметил, что попытался перестроить игру в перерыве матча.

– Мы провалили первый тайм, – начал Гунько. – Большая часть футболистов из игры выпала. Допускали огромное количество невынужденных ошибок, обрезов, неточных передач. Но мы не стали отходить от привычной модели игры. Во втором тайме чуть-чуть перестроились.

У нас есть большая проблема в виде стандартов у своих ворот. Если бы их не было, мы бы в таблице шли гораздо выше. Впрочем, задача не в турнирном положении, а в развитии игроков. И как раз после перерыва показали, что можем на равных действовать с достаточно квалифицированным соперником, играющим в агрессивный и эффективный футбол. Нам, к сожалению, при всем преимуществе во втором тайме агрессии в нападении не хватило. Поэтому счет – 0:3.

– Как перестраивались в перерыве?

– Понимали, что "Тамбову" комфортно играть на быстрых атаках и он будет максимально насыщать центр, не давая нам проникать через середину. Стали больше использовать переводы с фланга на фланг, диагонали. Нам удалось наладить доставку мяча в чужую штрафную, но, повторю, в последней стадии атак агрессии не хватило. Плюс не хватило мужика в команде, который бы завел и подбодрил ребят. (Михаил ГОНЧАРОВ)