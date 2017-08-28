Дмитрий Гунько: "Спартаковцы проявили характер"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после победы над "Кубанью" (3:2) в 10-туре ФНЛ отметил, что краснодарский клуб оставил приятное впечатление. По мнению наставника москвичей, соперники не хотели проигрывать и боролись до последней секунды.

- Мы ожидали, что будет тяжелая и интересная игра, - приводит официальный сайт ФНЛ слова Гунько. - Когда готовились к встрече, просматривали матчи "Кубани". Краснодарский клуб оставил самое приятное впечатление: команда играющая, у нее свой почерк. Сегодняшний матч это подтвердил. Думаю, что зрителям он понравился. Ни один из соперников не хотел проигрывать, все боролись до последней секунды. Команды играли в открытый футбол, создали множество голевых моментов. Во втором тайме мы не всегда удачно действовали на подборах и в борьбе, а кроме того, позволяли краснодарским футболистам разыгрывать стандартные положения. Но в целом наши ребята - молодцы. Они проявили характер и были вознаграждены за это. Сумели в компенсированное время забить гол и добиться победы.