Дмитрий Гунько: "Спартак-2" забил чистый гол, который не засчитали, и заработал пенальти, который не дали"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько выразил недовольство поражением в матче первенства ФНЛ с "Енисеем" (1:2). По его словам, на результате сказались ошибки арбитров.
– Сложно комментировать матч... Могу только сказать, что обе команды играли в футбол, и судье не нужно было вмешиваться, – цитирует официальный сайт "Спартака" Гунько. – Я пришел на пресс-конференцию не просто так, а после того, как посмотрел спорные эпизоды. Разумеется, никакого нападения на вратаря не было и в помине, мы забили чистый второй гол. Кроме того, мы рассчитывали в этой встрече на быстрые атаки, и в одной из них наш нападающий заработал чистый пенальти, который арбитр не поставил. А первый гол в наши ворота был забит Кутьиным из офсайда.
Конечно, наш соперник имеет в своем составе высококвалифицированных футболистов и по праву занимает первое место. Но мы готовились к этому матчу. Ребята настраивались на него. Провели достойную игру. Отдали все силы. Получали травмы: Лихачёву разбили голову, а Мамин надорвал приводящую мышцу. А в итоге потерпели очередное поражение. Хотя на мой взгляд, его не заслуживали.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2017-11-18-dmitriy_gunko_my_zabili_chistyy_gol/
marksan
marsey_____ Тогда к Вам вопрос! А кому нужна команда, не имеющая никакой цели в части своего развития? Хоть первой станет, но останется в ФНЛ! Кстати и в ФНЛ каким образом попала? По блату?
16:22
marksan
Фамилия у него такая - Гунько! Фамилия Гунько восходит к прозвищу Гуня, которое, в свою очередь, могло быть связано с диалектным глаголом «гунити» в значении «говорить, сказывать». В этом случае, таким именованием могли наградить чрезмерно болтливого человека...
16:20
marsey
Дмитрий, спасибо за игру и за команду! пусть ошибки судьи останутся на его совести. а Енисей окажется очередной командой-лифтом, как Хабаровск и другие
15:46