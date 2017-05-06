Дмитрий Гунько: "Спартак-2" уступил "Тамбову" из-за кадровых потерь"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 35-го тура ФНЛ против "Тамбова" (1:2) отметил, что игра получилась интересной. Специалист подчеркнул, что на результате сказались кадровые потери москвичей.

– Игра получилась достаточно интересной, – цитирует пресс-служба ФНЛ Гунько. – Но, к сожалению, кадровые потери, которые мы понесли, все же сказались на результате. Свой шанс получили другие ребята. Кто-то проявил себя чуть лучше, кто-то – чуть хуже. Много моментов не реализовали. А во втором тайме допустили решающую ошибку.