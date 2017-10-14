Дмитрий Гунько: "Спартак-2" опасался ведущего треугольника "Динамо"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 18-го тура первенства ФНЛ с петербургским "Динамо" (2:2) посетовал на слабую реализацию голевых моментов. При этом специалист уверен, что игра понравилась болельщикам.

– Думаю, болельщикам игра понравилась, – начал Гунько. – Команды забили четыре мяча. У нас было два хороших шанса во втором тайме, могли довести матч до победы, но мы не реализовали свои возможности. Есть гандикап для работы футболистов. Будем совершенствовать их мастерство.

Опасались ведущего треугольника "Динамо" в центре поля. Эти ребята действительно проявили себя – Песегов забил гол. Наши ребята не опустили рук, имели моменты, создавали давление и забил гол на 90-й минуте. (Сергей ЯРЕМЕНКО)