Дмитрий Гунько: "Спартак-2" играл без замен не просто так. Хотя они напрашивались"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после поражения в гостевом матче 23-го тура первенства ФНЛ от "Балтики" (0:6) посетовал, что ресурс команды ограничен. В заявке команды на эту встречу было 15 футболистов, красно-белые не сделали ни одной замены.

– Мы потерпели обидное и болезненное поражение, – приводит официальный сайт красно-белых слова Гунько. – Наша команда имела шансы в атаке, но не реализовала их. Основная задача "Спартака-2" – делать футболистов сильнее, и я надеюсь, что негативный опыт, полученный ими сегодня, тоже поможет в достижении нашей цели. Тем не менее, мы ожидаем большего от игроков, которые уже на протяжении длительного времени выступают в этой непростой лиге. Мы ожидаем, что они будут двигаться вперед.

Кроме того, не стоит забывать, что большое влияние на результаты команды оказывает то, что наши футболисты постоянно вызываются в сборные. В этом смысле мы находимся в неравных условиях с соперниками по ФНЛ. Ресурс команды, к сожалению, ограничен. И сегодня мы играли без замен не просто так. Хотя они, конечно, напрашивались.

– Скольких футболистов вы лишились?

– Два игрока у нас в юношеской сборной, четыре в молодежной и один – в сборной Замбии.