Дмитрий Гунько: "Спартак-2" движется в правильном направлении"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 26-го тура первенства ФНЛ против "Факела" (0:0) отметил, что здоровью его подопечных погода не угрожала. Специалист также добавил, что его команда движется в правильном направлении.

– Мы создали у ворот "Факела" довольно много голевых моментов, но не реализовали их, - цитирует клубная пресс-служба Гунько. - В таких случаях трудно рассчитывать на победу.

– Как ребятам игралось в такой мороз?

– По сравнению с температурой минус пятнадцать, при которой иногда приходится выходить на поле, сегодня было не так уж холодно. Понятно, что играть не очень комфортно. Но здоровью ребят такая погода не угрожала. Тем более что поле искусственное, и снега на нем не было. Вчера во время матча первой команды против "Локомотива" газон был в снегу, и футбол получился совершенно другим.

– Можно ли сказать, что у команды сейчас небольшой спад?

– Ничего подобного. На Кубке ФНЛ мы уступили в основное время только основе "Урала". При этом на поле из-за плановой ротации у нас тогда вышел второй состав. А "Крыльям", которые в чемпионате пропустили меньше всех, мы забили два гола. Считаю, что в физическом плане "Спартак-2" сейчас выглядит неплохо. И созданные сегодня голевые моменты говорят о том, что команда движется в правильном направлении. За исключением первых 15 минут, которые потребовались на адаптацию, мы играли на чужой половине поля. Кроме того, у нас довольно хорошая скамейка, которая сегодня позволила прибавить в концовке. Жаль, что не забили с линии ворот на последних минутах.