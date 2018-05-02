Дмитрий Гунько: "Сказалось давление, связанное с тем, что "Спартак-2" борется за выживание"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после ничьей с петербургским "Динамо" (2:2) в матче 36-го тура первенства ФНЛ отметил ужасную игру защиты в начале второго тайма. "Спартак-2" занимает 13-е место в турнирной таблице с 39 очками. "Динамо" на восьмом месте – 52 очка.

– Первый тайм мы провели довольно неплохо: создавали моменты и справлялись с быстрыми атаками, которые пытались организовать гости, имевшие в составе двух быстрых футболистов, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Гунько. – После 15 минут в раздевалке мы в начале второго тайма ужасно заиграли в обороне. Судя по всему, сказалось давление, связанное с тем, что команда борется за выживание. Однако в итоге повторился сценарий матча в Санкт-Петербурге. Нам, как и и во встрече первого круга, удалось забить второй гол и сравнять счет.