Дмитрий Гунько: "СКА-Хабаровск", стремящийся в стыковые матчи, ошибок не прощает"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после поражения от "СКА-Хабаровск" (0:3) в матче 36-го тура первенства ФНЛ подчеркнул, что команда неплохо изучила соперника, но была наказана за ошибки. По словам специалиста, до первого пропущенного гола у красно-белых все было под контролем.

- Мы неплохо изучили соперника. Знали, что хабаровчане поменяли схему игры, стали более агрессивными, насытили линию атаки, - приводит пресс-служба спартаковцев слова Гунько. - До первого пропущенного гола все у нас было под контролем. В первом тайме мы имели неплохие шансы в быстрых атаках, на которые и рассчитывали. Подходы к чужим воротам были, но игровые эпизоды решали неверно. В общем, не смогли до конца реализовать то, что планировали.

К сожалению, первая же ошибка повлияла на дальнейший ход матча: нас наказали. Второй тайм мы тоже начали с ошибки, а команда такого уровня, как "СКА-Хабаровск", ошибок не прощает. Тем более что наш соперник стремится попасть в стыковые матчи за выход в премьер-лигу.

- Почему в Хабаровск не полетели Федчук и Мелкадзе?

- Федчук получил повреждение и не тренируется около двух недель. А Мелкадзе травмировал связки голеностопного сустава в игре с "Тосно" после грубого подката Кашчелана. Потери, конечно, сказываются. В прошлой игре мы вообще выступали без шестерых футболистов основного состава.