18:09 | Футбол — ФНЛ

Дмитрий Гунько: "Сейчас у "Спартака-2" тренируется 13 человек, к следующему туру, видимо, будет только 11"

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Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после поражения от "Авангарда" в матче 22-го тура ФНЛ (0:1) посетовал на кадровые проблемы клуба. По словам специалиста, у красно-белых сейчас в составе осталось только 13 игроков из-за отъезда футболистов в сборные.

- Думаю, причина того, что мы сегодня снова проиграли на своем поле, как и того, что наша команда пропустила больше всех мячей в лиге, – отсутствие сыгранности, - цитирует официальный сайт ФНЛ Гунько. - К сожалению, мы не можем похвастаться стабильностью состава на протяжении всего чемпионата и вынуждены в каждой игре проводить по четыре–пять изменений. С отъездом в сборные сразу нескольких футболистов стало еще сложнее варьировать состав и усиливать игру. На данный момент с нами тренируются 13 человек. К следующему туру в заявке, видимо, будет только 11 полевых игроков. Больше футболистов у нас просто нет.

- С чем связана замена Давыдова, который тренировался с основным составом, уже в перерыве?

- Прежде всего с тем, что не получалось выходить из обороны в атаку и цепляться за мяч на чужой половине. В позиционном нападении ему тоже было сложно взаимодействовать с партнерами. Надеемся, к следующей игре Денис обретет игровой тонус и продемонстрирует свои сильные качества.

Дополнительная информация

http://www.1fnl.ru/champioship/results/561/564/586/3617/#tab=game-press

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Радоваться надо, а не жаловаться./////////////инородный эксперта баламошка, носовой платок Фули.

18:17