Дмитрий Гунько: "Сделаем все возможное, чтобы вернуть Давыдова в лучшие кондиции"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько в интервью sportbox.ru отметил, что нападающий Денис Давыдов обладает очень хорошими качествами и является главным форвардом команды.
– Сакала – лучший бомбардир "Спартака-2". Завтра Зе Луиш уходит в "Брайтон". Сакала может попасть в ротацию и бороться за место в нападении первого "Спартака"?
– Решение будет принимать тренерский штаб первой команды. Сакала обладает очень высокой скоростью, голевым чутьем – он способен решить момент. Это игрок национальной сборной Замбии.
– Замбии.
– А еще игроки уезжают в юношескую и молодежную сборную России. Однажды вызывали Нимели в сборную Либерии.
– Вы получали установку, чтобы иностранцы играли?
– Конечно же, нет.
– Как смотрится "русский Месси" Денис Давыдов на их фоне?
– Очень давно знаю Дениса. Прозвище прозвищем – о нем бы уже все забыли, если бы не вы, журналисты. Вы постоянно называете его так, акцентируете внимание на этом. Он обладает очень хорошими качествами. Понятно, что футболисты иногда находятся на пике или спаде. Сейчас он проходит сбор с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его в лучшие кондиции.
– Давыдову в марте исполнится 23 года, а он все не главный нападающий в середняке ФНЛ. Все плохо?
– Почему не главный? Ведь он не был в нашем распоряжении на играх постоянно. А когда был, то играл всегда. Давыдов ни разу не сидел на лавке в этом сезоне в "Спартаке-2", то есть его вполне можно назвать главным нападающим команды, который часто оказывается в распоряжении основы. В концовке прошлого сезона он забил 9 мячей в 11 играх.
Дополнительная информация
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/spbnews_NI816456_Dmitrij_Gunko_Vospitanniki_Spartaka_vostrebovany_no_vse_khotat_ih_besplatno
анти-шпрота
Когда это Давыдов был на пике? Вот Месси (настоящий) - это действительно на пике. Даже у старшего давыдовского собратца - зюбы - и то можно какие-то пики отыскать, например, кубок с Ростовом. А у этого красавчика один сплошной и безнадёжный спад.
14:29
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:04
Zwolle
Да-да. Просто он сейчас на спаде и "Золотой мяч" у КР.
12:21
баламошка
Месси должен выйти на уровень Золотого Мяча.
10:29