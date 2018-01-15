Дмитрий Гунько: "Сделаем все возможное, чтобы вернуть Давыдова в лучшие кондиции"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько в интервью sportbox.ru отметил, что нападающий Денис Давыдов обладает очень хорошими качествами и является главным форвардом команды.

– Сакала – лучший бомбардир "Спартака-2". Завтра Зе Луиш уходит в "Брайтон". Сакала может попасть в ротацию и бороться за место в нападении первого "Спартака"?

– Решение будет принимать тренерский штаб первой команды. Сакала обладает очень высокой скоростью, голевым чутьем – он способен решить момент. Это игрок национальной сборной Замбии.

– Замбии.

– А еще игроки уезжают в юношескую и молодежную сборную России. Однажды вызывали Нимели в сборную Либерии.

– Вы получали установку, чтобы иностранцы играли?

– Конечно же, нет.

– Как смотрится "русский Месси" Денис Давыдов на их фоне?

– Очень давно знаю Дениса. Прозвище прозвищем – о нем бы уже все забыли, если бы не вы, журналисты. Вы постоянно называете его так, акцентируете внимание на этом. Он обладает очень хорошими качествами. Понятно, что футболисты иногда находятся на пике или спаде. Сейчас он проходит сбор с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его в лучшие кондиции.

– Давыдову в марте исполнится 23 года, а он все не главный нападающий в середняке ФНЛ. Все плохо?

– Почему не главный? Ведь он не был в нашем распоряжении на играх постоянно. А когда был, то играл всегда. Давыдов ни разу не сидел на лавке в этом сезоне в "Спартаке-2", то есть его вполне можно назвать главным нападающим команды, который часто оказывается в распоряжении основы. В концовке прошлого сезона он забил 9 мячей в 11 играх.