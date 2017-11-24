Дмитрий Гунько: "Принципы fair play? Пусть эпизод в конце матча останется на совести "Зенита-2"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько возмущен поведением игроков "Зенита-2" (1:1) в концовке матча 25-го тура первенства ФНЛ. При этом специалист подчеркнул, что это не служит оправданием пропущенному мячу.
– Я возмущен действиями команды соперника в концовке. Игрок "Зенита" лежал, ему требовалась помощь, – сказал Гунько. – Наверное, есть какие-то негласные правила, пресловутый fair play... Но соперник не отдал нам мяч, ввел его в игру и сравнял счет. Но это не служит оправданием того, что мы сыграли вничью.
За последние пять игр мы не создали столько моментов, сколько сегодня. Футбол не прощает такого безалаберного отношения к голевым моментам. Надо быль забивать пустые ворота. Надеюсь, это будет уроком для наших молодых футболистов. Для меня это трагический матч.
– Чем вы объясните, что команда не использовала такое громадное количество моментов?
– Нехваткой мастерства.
– Будете ли вы продолжать следовать принципам fair play после этого эпизода?
– Пусть этот эпизод будет на совести "Зенита-2". На мой взгляд, так поступать нельзя. (Гоша ЧЕРНОВ)
dima2001
Не отдали мяч , ко ко ко , игрок лежал , ко ко ко , файер в плей , ко ко ко . (с) Гунько
16:49
Ю.Ю.
alex-ls _____________ Надеюсь его не спецом травмировали?
16:48
Брокдорф
что тебе не понятно? игрок Зенита получил травму, Спартак выбил мяч. А Зенит его не вернул, а побежал и забил гол не трать время на этого запидерского ущербного.. он понимает только когда из него йух винимают
16:40
Привет от дилетанта!
Я тожж не в понятках. Почему зенитовцы должны были отдать мяч?? Потому что, мы - Спартак??
16:38
alex-ls
что тебе не понятно? игрок Зенита получил травму, Спартак выбил мяч. А Зенит его не вернул, а побежал и забил гол
16:38
Ю.Ю.
Игрок "Зенита" лежал, ему требовалась помощь, – сказал Гунько. – ...Но соперник не отдал нам мяч, ввел его в игру и сравнял счет. __________________ Ничего не понял. Но жалуется каждый раз.
16:35