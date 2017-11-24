Дмитрий Гунько: "Принципы fair play? Пусть эпизод в конце матча останется на совести "Зенита-2"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько возмущен поведением игроков "Зенита-2" (1:1) в концовке матча 25-го тура первенства ФНЛ. При этом специалист подчеркнул, что это не служит оправданием пропущенному мячу.

– Я возмущен действиями команды соперника в концовке. Игрок "Зенита" лежал, ему требовалась помощь, – сказал Гунько. – Наверное, есть какие-то негласные правила, пресловутый fair play... Но соперник не отдал нам мяч, ввел его в игру и сравнял счет. Но это не служит оправданием того, что мы сыграли вничью.

За последние пять игр мы не создали столько моментов, сколько сегодня. Футбол не прощает такого безалаберного отношения к голевым моментам. Надо быль забивать пустые ворота. Надеюсь, это будет уроком для наших молодых футболистов. Для меня это трагический матч.

– Чем вы объясните, что команда не использовала такое громадное количество моментов?

– Нехваткой мастерства.

– Будете ли вы продолжать следовать принципам fair play после этого эпизода?

– Пусть этот эпизод будет на совести "Зенита-2". На мой взгляд, так поступать нельзя. (Гоша ЧЕРНОВ)