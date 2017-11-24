16:26 | Футбол — ФНЛ

Дмитрий Гунько: "Принципы fair play? Пусть эпизод в конце матча останется на совести "Зенита-2"

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Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько возмущен поведением игроков "Зенита-2" (1:1) в концовке матча 25-го тура первенства ФНЛ. При этом специалист подчеркнул, что это не служит оправданием пропущенному мячу.

– Я возмущен действиями команды соперника в концовке. Игрок "Зенита" лежал, ему требовалась помощь, – сказал Гунько. – Наверное, есть какие-то негласные правила, пресловутый fair play... Но соперник не отдал нам мяч, ввел его в игру и сравнял счет. Но это не служит оправданием того, что мы сыграли вничью.

За последние пять игр мы не создали столько моментов, сколько сегодня. Футбол не прощает такого безалаберного отношения к голевым моментам. Надо быль забивать пустые ворота. Надеюсь, это будет уроком для наших молодых футболистов. Для меня это трагический матч.

– Чем вы объясните, что команда не использовала такое громадное количество моментов?

– Нехваткой мастерства.

– Будете ли вы продолжать следовать принципам fair play после этого эпизода?

– Пусть этот эпизод будет на совести "Зенита-2". На мой взгляд, так поступать нельзя. (Гоша ЧЕРНОВ)

Зенит-2 - Спартак-2

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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dima2001

Не отдали мяч , ко ко ко , игрок лежал , ко ко ко , файер в плей , ко ко ко . (с) Гунько

16:49

Ю.Ю.

alex-ls _____________ Надеюсь его не спецом травмировали?

16:48

Брокдорф

что тебе не понятно? игрок Зенита получил травму, Спартак выбил мяч. А Зенит его не вернул, а побежал и забил гол не трать время на этого запидерского ущербного.. он понимает только когда из него йух винимают

16:40

Привет от дилетанта!

Я тожж не в понятках. Почему зенитовцы должны были отдать мяч?? Потому что, мы - Спартак??

16:38

alex-ls

что тебе не понятно? игрок Зенита получил травму, Спартак выбил мяч. А Зенит его не вернул, а побежал и забил гол

16:38

Ю.Ю.

Игрок "Зенита" лежал, ему требовалась помощь, – сказал Гунько. – ...Но соперник не отдал нам мяч, ввел его в игру и сравнял счет. __________________ Ничего не понял. Но жалуется каждый раз.

16:35