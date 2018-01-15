Дмитрий Гунько: "При таком обновлении показывать результат в таблице трудно"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько отметил, что команде по силам подняться выше в турнирной таблице ФНЛ.

– Почему не поднимется? Давайте посмотрим таблицу прямо сейчас (открывает на телефоне). Между шестым и одиннадцатым местом – 9 очков, - цитирует Гунько sportbox.ru. - Задача сложная, но выполнимая. К тому же, у нас не стоит задачи занимать первое-второе место, мы должны готовить футболистов для первой команды. На сборе основы сейчас находится Коля Рассказов, в прошлом году несколько ребят туда подтянулись. Поймите, что сложно держаться высоко, когда команда обновляется почти на 100 процентов. Летом мы, по сути, выстраивали команду заново из игроков молодежки. Спросите любого тренера и вам скажут, что при таком обновлении показывать результат в таблице трудно.

– С чем связано масштабное обновление?

– Большая группа футболистов ушла в обойму первой команды.

– Например.

– Ребята проходят сборы с первой командой и там остаются. Иногда они играют за нас, тренируясь с основой, – иногда нет, это решение первой команды. Самсонов, Бакаев, Щербаков, Давыдов и другие постоянно находились в первой команде.

– Но на игры их спускают вам. Это большая проблема, что вы не можете работать с ними?

– Слово "проблема" здесь неуместно, поскольку для прогресса и роста им лучше тренироваться с первой командой, но не оставаться без игровой практики. "Спартак-2" им ее предоставляет.