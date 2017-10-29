Дмитрий Гунько: "Очень обидно из-за поражения от "Оренбурга. Но не стыдно"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько признал, что его команда не смогла противодействовать "Оренбургу" (1:2) на угловых в матче 20-го тура первенства ФНЛ. По мнению специалиста, в этой игре его подопечные получили колоссальный опыт.

– На мой взгляд, сегодня мы не заслуживали поражения. На результате встречи сказался очень важный фактор: преимущество хозяев в антропометрических данных, – цитирует официальный сайт "Спартака" Гунько. – Очень сложно противодействовать команде, в которой шесть человек ростом за метр восемьдесят семь сантиметров. Не удивительно, что мы пропустили два мяча с угловых ударов. Об этом оружии "Оренбурга" нам было известно, но противодействовать ему наши игроки на данный момент не могут.

Мне очень обидно из-за поражения, но не стыдно. Наши ребята получили колоссальный опыт игры против хорошей команды, которая, на мой взгляд, соответствует уровню Премьер-Пиги. У "Оренбурга" очень квалифицированные футболисты. При этом спартаковцы продемонстрировали в игре с ними неплохой контроль мяча. Да, не всегда получалось вскрывать оборону соперника. Но мы имели шансы в быстрых атаках, хотя последнего, завершающего паса и не хватало.