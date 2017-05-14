Дмитрий Гунько: "Надеемся, травма Хомухи не такая тяжелая, как казалось поначалу"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько пожелал скорейшего выздоровления защитнику команды Иване Хомухе. Игрок получил закрытый перелом правой голени в матче 37-го тура против "Химок" (4:0). Футболист сломал ногу после жесткого столкновения в концовке встречи.

- Хочу поддержать Ваню Хомуху, - цитирует официальный сайт "Спартака" Гунько. - Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что его травма не такая тяжелая, как казалось поначалу. Сейчас Иван едет в институт Склифософского. Там определят характер повреждения.