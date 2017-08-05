Дмитрий Гунько: "На поле доминировал "Спартак-2", но две ошибки все решили"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько считает, что его команду подвела реализация в матче 6-го тура первенства ФНЛ с "Енисеем" (1:2). Также он отказался комментировать решение судьи назначить пенальти в ворота его команды, который отбил вратарь Александр Селихов.

- Была интересная игра, - отметил Гунько. - Мне кажется, на поле мы доминировали, владели преимуществом, создавали моменты, но реализация подвела нас сегодня. Простые ошибки привели к двум мячам.

- Ваше решение - выставить Селихова в старте?

- Мы существуем, чтобы готовить игроков для первой команды. Как молодых, так и тех, кому нужна игровая практика.

- Как оцените правильность постановки пенальти в ворота "Спартака"?

- Судей не комментирую. Но другое дело - фэйр-плей. Вратарь выбрасывает в аут, когда игрок встал, а нам нужно отдавать мяч. И с этого выноса нам забивают. (Ярослав СУСОВ)