Дмитрий Гунько: "Молодые футболисты "Спартака-2" получают бесценный опыт"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько рад победе над "Томью" (2:1) в матче 14-го тура первенства ФНЛ. При этом специалист посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

– Мы имели четкий план на игру, знали, как команда "Томь" действует в атаке, попытались нивелировать те ситуации, которые возникают после длинных передач и единоборств Саная, – приводит пресс-служба томичей слова Гунько. – В первом тайме получилось сыграть на быстрых атаках, мы забили гол, но, к сожалению, пропустили ответный мяч. Во втором тайме мы перестроились, поменяли схему игры, что позволило нам захватить инициативу, играть на чужой половине поля.

Также ребята справились с давлением и верховыми мячами команды Томска. Мы создали много быстрых атак, но реализация, конечно, не такая, как хотелось бы, однако результат в нашу пользу, с чем ребят я и поздравляю. Те молодые футболисты, которые выходят на поле, получают важный, бесценный опыт в игре с такими командами, и мы надеемся на их рост и прогресс.

– Хотели на Давыдова посмотреть, но его не отпустили с вами?

– Дело в том, что наша команда существует для того, чтобы футболисты первой команды имели игровую практику. В данный момент идет очень плотный игровой режим первой команды, и все футболисты находятся в обойме и, возможно, на кого-то мы сможем посмотреть завтра в игре с "Тосно".