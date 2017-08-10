Дмитрий Гунько: "Месть за "Спартак"? У нас с "Зенитом-2" свои счеты!"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 7-го тура чемпионата ФНЛ против "Зенита-2" (3:1) отметил, что в преддверии игры он не сказал ни слова об игре основных команд. Напомним, в матче 4-го тура чемпионата России сине-бело-голубые разгромили столичных гостей (5:1).

- В связи с поражением первой команды какие-то слова для мотивации игроков использовали?

- У нас свои взаимоотношения с "Зенитом-2". Ни слова об этом не было сказано. Как оцените игру Сакала? Он ещё не до конца нашел взаимопонимание с партнерами. Но прибавляет от игре к игре. Есть шанс попасть в первую команду - но нужно ярко выделяться. Сегодня не целостная игра - много моментов, но слабая реализация. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Спартак-2" - "Зенит-2"